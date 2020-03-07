Єврокомісар обіцяв Туреччині менше допомоги від Євросоюзу, ніж раніше

Можлива подальша фінансова підтримка Туреччини з боку Європейського союзу для надання допомоги біженцям на турецькій території буде значно менш масштабною, ніж раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю комісара ЄС з питань бюджету Йоханнеса Хана газеті Die Welt.

"Багато шкіл, дитячі садки та лікарні для біженців вже побудовані і не потребують нового фінансування. Тому потреби Туреччини в фінансової допомоги вже нижче", - пояснив він.

Єврокомісар попередив, що подальша фінансова підтримка з боку ЄС можлива лише при виконанні важливої ​​умови.

"Ми очікуємо, що шантажистська політика Анкари, що виражається у відправці біженців в напрямку ЄС, буде припинена. Тоді Євросоюз буде принципово готовий продовжувати забезпечувати фінансову допомогу на підтримку біженців в Туреччині", - вказав Хан.

Нагадаємо, Хан заявив про готовність Євросоюзу надати додаткову підтримку Туреччини з біженцями, якщо вона перестане використовувати мігрантів для шантажу. За словами Хана, в Євросоюзі очікують закінчення політики шантажу Туреччини, яка відправляє тисячі мігрантів в напрямку кордонів ЄС. Тільки після цього Брюссель буде готовий надати фінансову допомогу для підтримки біженців в Туреччині.