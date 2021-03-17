Єврокомісар назвав "ймовірно доброю" російську вакцину від COVID

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає "ймовірно доброю" російську вакцину від COVID . На його думку, в ЄС могли б налагодити виробництво "Супутника V".

Про це він заявив на прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, передає Reuters .

"Супутник V" ймовірно, добра вакцина, тому що росіяни - досить хороші вчені і ... у мене немає жодних підстав сумніватися", - заявив Бретон.

Він також зазначив, що Євросоюз міг би налагодити її виробництво.

"Сьогодні майже всі наші підприємства використовуються для виробництва погоджених вакцин, але так чи інакше я думаю, що ми, ймовірно, повинні допомогти Росії", - додав єврокомісар.