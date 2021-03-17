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Єврокомісар назвав "ймовірно доброю" російську вакцину від COVID

Автор: РБК-Україна

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає "ймовірно доброю" російську вакцину від COVID. На його думку, в ЄС могли б налагодити виробництво "Супутника V".

Про це він заявив на прес-конференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, передає Reuters.

"Супутник V" ймовірно, добра вакцина, тому що росіяни - досить хороші вчені і ... у мене немає жодних підстав сумніватися", - заявив Бретон.

Він також зазначив, що Євросоюз міг би налагодити її виробництво.

"Сьогодні майже всі наші підприємства використовуються для виробництва погоджених вакцин, але так чи інакше я думаю, що ми, ймовірно, повинні допомогти Росії", - додав єврокомісар.

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V". Така можливість обговорюється на тлі затримки з поставками інших вакцин до ЄС.

У той же час глава департаменту Європейського агентства лікарських засобів з питань загроз здоров'ю та стратегії вакцинації Марко Кавалері заявив, що "Супутник V" не схвалять раніше травня.

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Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяВакцина
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