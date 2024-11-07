Еврокомиссия все еще ждет: 5 первоочередных задач реформы региональной политики

По ее словам, в Еврокомиссии указывают, что у Украины есть определенный уровень подготовки в сфере региональной политики и координации структурных инструментов. В частности, был достигнут определенный прогресс в реализации программ территориального сотрудничества с государствами-членами ЕС Interreg Europe – программ ЕС, сфокусированный прежде всего на межрегиональном сотрудничестве. Впрочем, подчеркнула Шуляк, рекомендации Комиссии были выполнены Украиной частично, поэтому переходят на 2025 год.

Это касается в том числе реализации обновленной Государственной стратегии регионального развития, в соответствии с предписанными в ней шагами. Речь также идет о выделении достаточной финансовой поддержки для восстановления, реконструкции и модернизации потребностей субнациональных органов власти. Кроме того, Украине необходимо укрепить координационную структуру в рамках региональной политики для обеспечения системной и инклюзивной вовлечённости региональных и местных заинтересованных сторон, координированной правительством.

Шуляк напомнила, что работа по созданию обновленной Государственной стратегии регионального развития до 2027 года как инструмента государственной региональной политики длилась не один месяц. Созданный документ учитывает все требования программы Ukraine Facility, на которую в Украине сегодня опираются, выставляя приоритеты по подготовке того или иного законопроекта.

Обновленная стратегия учитывает два основных вызова, которые определяют направления регионального развития. Первое – это полномасштабное вторжение и преодоление его последствий, а второе – евроинтеграция. Именно эти вызовы позволяют нам сформировать те приоритеты, которые непосредственно зафиксированы в этом документе.

При этом парламентарий отметила, что в первую очередь следует сосредоточить внимание на 5 первоочередных сверхважных задачах.

Во-первых, следует навести порядок в архитектуре планировочных документов, поскольку их сегодня много и они не синхронизированы между собой. Для этого необходимо разработать стратегические и планировочные документы для восстановления и развития на местном и региональном уровнях, в частности, с учетом мер по восстановлению баланса пострадавших от войны экосистем.

Во-вторых, необходимо синхронизировать между собой все отраслевые стратегии, поскольку они на сегодняшний день иногда не синхронизированы. В-третьих, завершить работу над запустением Геоинформационной системы регионального развития (ГИС), поскольку она должна стать инструментом, который позволит работать с качественными данными. В-четвертых, важно содействовать восстановлению жилищных условий, в том числе из-за предоставления компенсаций за поврежденное и уничтоженное из-за войны жилье в рамках государственной программы "єВідновлення".

И напоследок – выполнить одно из условий программы поддержки Ukraine Facility по разработке и принятию законодательства о реформировании территориальной организации исполнительной власти, о публичных консультациях по вопросам государственной политики и о разграничении полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти в 2025-2026 годах.