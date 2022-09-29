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Еврокомиссар по энергетике призвал ограничить цены на российский газ

Фото: еврокомиссар Кадри Симсон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала к установлению лимита цен на экспорт российского газа в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я твердо убеждена, что нам нужен предел цен на весь импорт российского газа на уровне, который по-прежнему делает его привлекательным для экспорта в Европу", - заявила Симсон.

По ее словам, Европа сталкивается с энергетическим шантажом России, а глобальный спрос на газ превышает предложение. Она пояснила, что сейчас ведутся переговоры с надежными поставщиками трубопроводного газа. Однако если это не даст результатов, возможно введение лимита цен.

"Эти шаги снизят стоимость импорта газа", - добавила еврокомиссар.

Напомним, ранее группа стран ЕС настаивала на ограничении цен на газ.

Однако затем стало известно, что страны Европейского Союза разошлись во мнениях о том, стоит ли ограничивать цены на газ в блоке.

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