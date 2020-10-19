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Євро впевнено зростає: НБУ встановив офіційний курс на 20 жовтня

Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 17:25
Євро впевнено зростає: НБУ встановив офіційний курс на 20 жовтня
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,43 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 жовтня встановлено на такому рівні: 33,4343 гривень за євро (+0,1325 грн). При цьому курс євро на 19 жовтня становить 33,3018 гривень за євро.

Євро впевнено зростає: НБУ встановив офіційний курс на 20 жовтня

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 33,45 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,43 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3762 гривень за 1 долар (+0,0113 грн). При цьому курс долара на 19 жовтня становить 28,3649 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає п'ятий день поспіль після невеликого зниження.

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