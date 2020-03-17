Євро-2020 буде відкладений на рік через коронавірус

Чемпіонат Європи з футболу 2020 року буде відкладено через пандемію коронавірусу. Про це інформується в Twitter Федерації футболу Норвегії.

Згідно з повідомленням, УЄФА, який ще не підтвердив це рішення, запропонував перенести турнір в період з 11 червня по 11 липня наступного року для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.

Від початку Євро-2020 повинен був пройти з 12 червня по 12 липня. Планувалося, що матчі континентального турніру приймуть 12 міст (Амстердам, Баку, Більбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург).

Через епідемію було призупинено проведення низки клубних турнірів, серед яких англійська Прем'єр-ліга, французька Ліги 1, іспанська Прімера, італійська Серії А. Також УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Українська Прем'єр-ліга поки не оголошувала про скасування матчів чемпіонату. Поєдинки наразі проводяться без глядачів.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.