"Эвертон" шокировал суммой убытков: сколько потерял клуб Миколенко за прошлый сезон

Хотя "ириски" и зафиксировали рост доходов на 14,7 млн фунтов стерлингов - до 186,9 млн, однако клуб завершил период с чистыми убытками в 53,2 млн. Впрочем, это прогресс по сравнению с прошлым финансовым годом, когда убытки составили 89,1 млн в британской валюте.

В предыдущем финансовом году, который охватывает период с июля 2023-го по июнь 2024-го, клуб декларирует прибыль от трансферов в размере 48,5 миллиона фунтов.

Доходы от трансляций в сезоне-2023/24 увеличились на 13,2 млн, по сравнению с предыдущим и составили 129,2 миллиона фунтов.

Доходы от спонсорства, рекламы и мерчандайзинга в сезоне-2023/24 составили 21,6 млн фунтов, другие коммерческие доходы - 17 млн фунтов, а проведение домашних матчей принесло клубу 19,1 млн фунтов стерлингов.

В то же время долг клуба вырос до 567,3 млн (в сезоне-2022/23 эта сумма составляла 330,6 млн). Это объясняется инвестициями в состав команды и развитие стадиона, а также покрытием операционных расходов клуба.

Однако, как отмечается, после смены собственника "Эвертон" завершил рефинансирование и погашение предыдущих обязательств. Кроме того, беспроцентный акционерный кредит Bluesky Capital Limited был конвертирован в капитал, что укрепило финансовую стабильность клуба.

Отметим, что в сентябре 2024 года "Эвертон" получил нового владельца. Им стал американский миллиардер Дэн Фридкин. Его компания Friedkin Group приобрела контрольный пакет акций и взяла на себя единоличное руководство "ирисками".

Клуб достался Фридкину в тяжелом положении, с многомиллионными долгами. "Эвертон" неоднократно штрафовали за нарушение финансовых правил АПЛ.

Friedkin Group также является владельцем итальянской "Ромы", цвета которой защищает другой украинец - Артем Довбик.

Что известно об "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб из Ливерпуля. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39572 места). В сезоне-2025/26 планирует переехать на "Брэмли-Мур Док" (почти 53 тысячи мест).

"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне-1984/85 триумфовали в европейском Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и получили единственный европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение - 4-е место в сезоне-2004/05. В нынешней кампании "ириски" идут 15-ми.