Еверест закрили через коронавірус

Уряд Непалу скасувало всі дозволи на сходження на Еверест з 14 березня по 30 квітня через поширення короанвирусу у світі. Про це повідомляє BBC.

Також Непал призупинив на цей період видачу туристичних віз.

"Ми вирішили скасувати всі туристичні візи до 30 квітня. На цей час всі видані дозволи та дозволу, які ще повинні бути видані на сезон Евересту 2020 року, будуть скасовані", - повідомили в непальському уряді.

На цей час в Непалі зафіксований один випадок інфікування коронавірусом.

Наголошується, що щорічно Непал заробляє близько 4 млн доларів видаючи дозволи на альпінізм.

До цього експедиції на Еверест з північної сторони гори скасував Китай.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що станом на 13 березня у світі зареєстровано 128 343 випадку коронавірусу. З них 68324 (53,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 47 411 випадків у 116 країнах.

Також повідомлялося, що через поширення коронавірусу буде відкладено запланований саміт між Китаєм і Європейським Союзом, який повинен був пройти в Пекіні в кінці березня.