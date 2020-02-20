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Усі евакуйовані люди пройшли перевірку і не мають симптомів ГРВІ, - Гончарук

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 23:57
Усі евакуйовані люди пройшли перевірку і не мають симптомів ГРВІ, - Гончарук
Фото: евакуація українців (РБК-Україна)

За його словами, люди в повній безпеці

Усі евакуйовані з китайського Уханю люди пройшли перевірку і не мають симптомів гострих респіраторних захворювань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Олексія Гончарука в Telegram.

За його словами, наразі евакуйовані люди в повній безпеці.

"Поговорили з людьми, які перебувають у санаторії. Пересвідчився, що є тут є все необхідне. Об’єкт знаходиться під охороною фізичною та наглядом медиків-інфекціоністів. Ситуація під повним контролем уряду", - запевнив Гончарук.

Він повідомив, що на території об’єкту для охорони людей залишається 300 працівників Нацгвардії, ще 100 нацгвардійців - в резерві. Нацполіція посилила патрулювання в регіоні.

"Троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими людьми під час польоту, і надалі залишаються з ними. Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик. Безпосередньо з розміщеними ані персонал медцентру, ані оточуючі контактувати не будуть", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що після екстреного засідання в Нових Санжарах ввечері 20 лютого прем'єр-міністр Гонарук заявив, що для евакуації готувалися три основні локації, однак не назвав їх. Також він запевнив про санітарно-епідеміологічну безпеку в Нових Санжарах.

Раніше повідомлялося, що в уряді обмежили інформацію щодо місця розташування евакуйованих українців з Китаю. щоб уникнути провокацій та з міркувань безпеки.

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