Евакуація українців з Уханя: на борт не будуть допускати людей з симптомами ГРВІ

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Прибуття українців очікується у четвер

При евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що Україна готується до евакуації українців, а їх прибуття очікується у четвер.

"Затверджено супровід і прийом українців. Щонайменше 14 днів вони будуть перебувати в ізоляції. Рейс буде супроводжувати команда МОЗ, яка опікується медициною катастроф", - заявив він.

За словами Ляшка, медики будуть весь час на борту і проводити спостереження всіх, хто буде в обсерваторі.

"Евакуюються здорові люди. На борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.

Зазначимо, на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.