ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Евакуація українців з Уханя: на борт не будуть допускати людей з симптомами ГРВІ

Новини » Політика     17.02.2020 - 15:17
Евакуація українців з Уханя: на борт не будуть допускати людей з симптомами ГРВІ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Прибуття українців очікується у четвер

При евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що Україна готується до евакуації українців, а їх прибуття очікується у четвер.

"Затверджено супровід і прийом українців. Щонайменше 14 днів вони будуть перебувати в ізоляції. Рейс буде супроводжувати команда МОЗ, яка опікується медициною катастроф", - заявив він.

За словами Ляшка, медики будуть весь час на борту і проводити спостереження всіх, хто буде в обсерваторі.

"Евакуюються здорові люди. На борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.

Зазначимо, на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.

У Чехії зафіксували спалах високопатогенного пташиного грипу В Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ
Новини України евакуаціявирусОРВИ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся