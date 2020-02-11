Евакуація з Уханя буде після виключення ризиків занесення коронавіруса до України

Евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України. Про це заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, передає прес-служба міністерства.

За її словами, необхідно підготувати місце для приймання евакуйованих. Воно має відповідати всім необхідним вимогам і рекомендаціям, які були надані командою епідеміологів.

"Остаточне рішення про початок евакуації ми приймемо тільки тоді, коли будуть виключені всі можливі ризики занесення хвороби на територію країни разом з евакуйованими", - заявила Скалецька.

Вона також зазначила, що в закладах, які були обрані для розміщення, працює команда фахівців, перевіряються вентиляційні канали та каналізаційні системи.

"Також важливо організувати харчування з мінімальною кількістю залученого зовнішнього персоналу і забезпечити охорону та закритий режим", - додала міністр.

Нагадаємо, в Китаї розраховують, що спалах нового коронавірусу має завершитися у квітні. За словами експертів, пік епідемії повинен настати в середині або наприкінці лютого, після чого відбудеться зниження захворюваності.