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Евакуація з Сум. Окупанти відкрили хаотичну стрілянину і зникли, - глава ОВА

Автор: Анна Шиканова

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що російські окупанти відкрили хаотичну стрілянину за маршрутом прямування "зеленого коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Як повідомляє глава ОВА, На виїзді з Сум не було бою або перестрілки. Окупанти виїхали на своїй техніці та відкрили хаотичну стрілянину.

"Була стрілянина на виїзді з Сум. Це не був бій, не була перестрілка. Це йшла техніка РФ у супроводі танка, а на броні сиділи люди. Вони вели свою артилерію. А коли побачили наш блокпост, то відкрили хаотичну стрілянину, по полю, по деревах, в небо", - повідомив Живицький.

Він додав, що окупанти поїхали, а евакуація населення триває.

"Злякалися і пішли в бік об'їзної. Зараз ситуація по трасі спокійна. Зелений коридор як був, так і є. Формуються колони з приватних автомобілів", - сказав глава ОВА.

Він попросив забирати по дорозі жінок і дітей, якщо буде така можливість. І зберігати спокій.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що евакуація з Сум припинена - за маршрутом зеленого коридору почалася стрілянина.

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