Евакуація з "Азовсталі". З'явилося відео порятунку людей з Маріуполя

Сьогодні, 1 травня, відбулася евакуація людей з "Азовсталі" у Маріуполі. В мережі з'явилося відео порятунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

"Маріуполь сьогодні. Евакуація з Азовсталі. Всі чекаємо маріупольців вдома. Велика подяка всім причетним від Президента, до водіїв автобусів. Від всього серця", - прокоментував відео Андрющенко.

Унікальні кадри з порятунку людей у Маріуполі надали військові полку "Азов". Відео опублікував голова фракції "Слуга Народу" у ВР, член делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія.

"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу президента, яку координував Андрій Єрмак. Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук. Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста", - написав Арахамія.