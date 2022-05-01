RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Евакуація з "Азовсталі". З'явилося відео порятунку людей з Маріуполя

Фото: Маріуполь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, 1 травня, відбулася евакуація людей з "Азовсталі" у Маріуполі. В мережі з'явилося відео порятунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь сьогодні. Евакуація з Азовсталі. Всі чекаємо маріупольців вдома. Велика подяка всім причетним від Президента, до водіїв автобусів. Від всього серця", - прокоментував відео Андрющенко.

Унікальні кадри з порятунку людей у Маріуполі надали військові полку "Азов". Відео опублікував голова фракції "Слуга Народу" у ВР, член делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія.

"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу президента, яку координував Андрій Єрмак. Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук. Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста", - написав Арахамія.

Раніше ми повідомляли, президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі. Глава держави уточнив, що перші 100 осіб вже вивезли на контрольовану українськими військовими територію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВійна в Україні