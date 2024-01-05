ЭВА призвало правительство активизировать переговоры по СВАМ: сохранит до 1,2 млрд евро ежегодно

"Уже с 1 октября начал действовать переходный период СВАМ, в течение которого импортер лишь отчитывается о выбросах СО2, заложенных в импорт товаров, подлежащих налогообложению по CBAM, без взимания соответствующей платы. С 1 января 2026 года механизм заработает полностью: производитель подпадающего товара под СВАМ, при его импорте в ЕС должен заплатить за высвободившиеся в результате его производства выбросы СО2. Для этого нужно будет купить соответствующее количество сертификатов СВАМ по рыночной цене, сформированной на рынке торговли квотами на выбросы парниковых газов ЕС (EU ETS)", - указывает эксперт.

Действие СВАМ распространится в первую очередь на железо и сталь, алюминий, цемент, органические химические вещества, удобрения, электроэнергию и водород. А к 2030 году, как ожидается, налог будут уплачиваться также производителями стекла, целлюлозы и бумаги, а также представителями авиа- и морского транспорта.

"ЕС еще до войны определял Украину как одну из наиболее пострадавших от СВАМ стран. По разным оценкам, дополнительная нагрузка на импорт из Украины будет ежегодно составлять от 300 млн евро до 1,2 млрд евро. В нынешних условиях такая финансовая нагрузка будет неподъемной Для экономики Украины, которая едва дышит, именно поэтому нужно начать переговоры по активизации статьи 30 Регламента СВАМ, которая позволяет создать особые условия экспорта товаров из Украины, где исключительные и непровоцированные события повлекли за собой разрушительные последствия для экономики и индустриальной инфраструктуры. на бизнес и поможет частично аккумулировать ресурсы для необходимых реформ в сфере защиты окружающей среды и климата", - резюмировала Бойко.