ЕВА звернулася до влади з податковими ініціативами

"Прийняття цих змін сприятиме відновленню виробництва, нарощенню експорту, задоволенню попиту українських споживачів і, як наслідок, відновленню економіки, збереженню робочих місць, податкових надходжень у держбюджет та посиленню благодійної діяльності", - пояснюють учасники бізнес-спільноти.

Так, зокрема, в ЕВА запропонували на державному рівні визначити статус громадян України, які вимушено через війну перебувають за межами України, але продовжують отримувати доходи від українських компаній. Це питання необхідно врегулювати додатково на міжнародному рівні, що дозволить уникнути подвійного оподаткування доходів громадян України та втрат надходжень до бюджету України.

Крім того, у нинішніх умовах доцільно не нарахувати податок на доходи фізичних осіб на заробітну плату та матеріальну допомогу особам, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, і які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах. Це допоможе зберегти кошти і вкласти їх у відновлення господарської діяльності найбільш постраждалих підприємств, та продовження виплат таким працівникам;

Також ЕВА пропонує надати право юридичним особам (на загальній системі оподаткування) за власним рішенням не сплачувати єдиний соціальний внесок за найманих працівників, які були призвані під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, та спростити регулювання ринку корпоративних платіжних карток - задля розвитку сфери корпоративних платіжних інструментів та зменшення частки готівкового обігу на користь безготівкового.

У бізнес-спільноті закликали владу також урегулювати оподаткування безоплатно наданих послуг операторами електронних комунікацій, щоб підтримати телекомунікаційну галузь.

Також у контексті благодійної діяльності ЕВА пропонує дати неприбутковим організаціям можливість передавати грошові кошти не лише на спеціальні рахунки НБУ, а й всім військовим формуванням, установам, організаціям та органам влади, визначеним пунктом 63 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

У бізнес-спільноті висловили сподівання, що всі надані пропозиції будуть враховані найближчим часом, а тісна співпраця влади та бізнесу на близить перемогу на економічному фронті, що сприятиме перемозі ЗСУ на передовій.

Нагадаємо, за даними ЕВА, втрати українського бізнесу за два місяці війни перевищили $518 млн: у квітні працювали у повному обсязі лише 28% компаній. Основними потребами бізнесу залишаються доступ до фінансів, логістичні маршрути, та збереження ключових співробітників для функціонування бізнесу.