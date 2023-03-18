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EUROFER призвал ужесточить санкции против экспорта российской металлопродукции в Евросоюз

Фото: EUROFER призвал ужесточить санкции против экспорта российской металлопродукции в Евросоюз (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) выступила за усиление санкций против экспорта российской металлопродукции и железорудного сырья в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора EUROFER Акселя Эггерта.

"Я обсуждал санкции против экспорта российской стали и сырья в ЕС с украинским бизнесом и с Метинвестом в частности. Речь идет о 40 сырьевых материалах, поступающих из России и Украины в металлургическую промышленность ЕС. Мы должны помочь. Это очень важно - помочь Украине выйти из этой ужасной ситуации, а в Европе снова воцарился мир", - сказал Эггерт.

По словам Эггерта, санкции, которые сначала касались экспорта более 5 млн. тонн российской металлопродукции, а затем полуфабрикатов и железорудного сырья, влияют и на работу компаний-членов ассоциации, которым в этих сложных условиях нужно найти ресурсы для производства.

"Это нелегкая задача, но ее нужно выполнить. Нам нужно перекрыть денежные потоки в Россию. Только это может рано или поздно закончить войну", - добавил гендиректор EUROFER.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что путем замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно.

В свою очередь, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что вся без исключения российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями, а украинским металлургам следует предоставить доступ к американскому и европейскому рынку.

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