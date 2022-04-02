На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати весь світ, - Зеленський про Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський вдень поговорив із президентом Франції Еманюелем Макроном про гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів. Також окремою темою стала ситуація у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Окремо говорили про ситуацію в Маріуполі. Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайти рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати весь світ", - заявив глава держави.

Він також розповів, що сьогодні, 1 квітня, працювали гуманітарні коридори в трьох областях - Донецькій, Луганській та Запорізькій. Вдалося евакуювати 6266 осіб. У тому числі 3071 людина з Маріуполя.

"Окремо домовляємося про вивезення з міста поранених і загиблих. Наших військових, наших цивільних - всіх громадян. Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюся, що найближчим часом я зможу повідомити про деталі", - додав президент.