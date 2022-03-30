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ЄЦБ очікує уповільнення інфляції, незважаючи на стрибок цін після вторгнення Росії в Україну

Фото: глава ЄЦБ Крістін Лагард (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на продукти харчування та енергоносії в єврозоні повинні перестати рости. Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що що має допомогти єврозоні уникнути поєднання стагнації зростання і високої інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лагард сказала, що прогноз по інфляції зараз нестійкий, оскільки триваюча війна в Росії проти України змушує економістів постійно переглядати свої економічні прогнози.

Але вона очікує, що ціни на енергоносії і продовольство, які досягли нового максимуму після вторгнення Росії, стабілізуються, хоча і на високому рівні.

"Ми знаємо, що в цьому році ви побачите більш високу інфляцію, в цьому немає сумнівів, - сказала Лагард. - Але ми також бачимо, що деякі з тих факторів, які сьогодні підживлюють інфляцію, енергія і продукти харчування, залишаться високими. Але ми не прогнозуємо, щоб вони продовжували рухатися все вище і вище".

Вона визнала, що єврозона стикається з більш повільним зростанням і більш високою інфляцією, але все ж вважає, що може уникнути "стагфляції", яку вона визначила як "стійкий спад економіки і високу інфляцію, яка продовжує зростати".

ЄЦБ згортає роки надагресивних стимулів перед обличчям дивно високої інфляції, але йому ще належить підвищити процентні ставки - на відміну від багатьох його колег, включаючи Федеральну резервну систему США і Банк Англії.

Центральний банк єврозони заявив, що його програма покупки облігацій, призначена для закачування грошей у фінансову систему, завершиться влітку, а через деякий час після цього піде перше підвищення ставок більш ніж за десять років.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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