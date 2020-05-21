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Цей продукт допоможе уникнути ожиріння і діабету: доступний всім і кожен день

Lite » Стиль життя 21.05.2020 - 22:02
Цей продукт допоможе уникнути ожиріння і діабету: доступний всім і кожен день
Ожиріння і діабету допоможе уникнути цей продукт (фото: freepik)

В схудненні допоможе щоденне вживання доступного кожному українцю продукту

Вчені з'ясували, що ті люди, які вживають в їжу як мінімум дві порції молочних продуктів, менше ризикують отримати метаболічний синдром. Саме він є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння та цукрового діабету.

До такого висновку прийшла група вчених з Університету Макмастера (Канада). Причому краще віддати перевагу "молочці" з "нормальною" жирністю, а не знежиреним варіантам, пише журнал BMJ Open Diabetes Research & Care.

Вчені зробили вибірку з 147,8 тисяч жителів різних країн, яка показала, що вживати молочні продукти звичайної жирності в достатній кількості необхідно. При відмові від "молочки", зростає ризик розвитку метаболічного синдрому, коли надлишок жиру накопичується в черевній порожнині, виникає гіпертонія і підвищується цукор.

Група дослідників піддала аналізу дієту жінок і чоловіків 21 країни в Європі, Азії та Америці у віці від 35 до 70 років. З'ясувалося, що одна порція молока (250 мл) і одна чайна ложка вершкового масла або 40 г сиру кожен день знижують ризик отримати метаболічний синдром (скупчення жиру на талії, високий тиск, рівень цукру, концентрація жирів і ліпопротеїнів високої щільності в крові).

У людей, які щодня вживали мінімум дві порції "молочки" рідше діагностували діабет і гіпертонію.

Раніше ми писали, що вчені назвали причину зайвої ваги у жінок. З'ясувалося, що справа не тільки в переїданні, а й у нестачі важливого мікроелемента в організмі.

Автор: Ірина Мельник

Теги Новини України правильное питаниесхуднення
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