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Це війна на знищення, - Єрмак про прагнення РФ ліквідувати Україну

Фото: голова офісу президента України Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Війна, яку Росія веде проти України - це не просто війна за території або ресурси. Це каральна агресія, яка обумовлена прагненням повернути відступників, повсталих проти "русского мира".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови офісу президента Андрія Єрмака під час участі у відеозустрічці Atlantic Council.

"Для путінського режиму Україна - це єресь. Буквально. А війна проти неї - це війна релігійна. Це війна на знищення. Мета Росії - знищити Україну. Як народ, що живе за власними звичаями. Як політичну націю, яка сама обирає цінності. Як суверенна держава, сама визначає свій шлях", - заявив Єрмак.

Він також додав, що в його словах немає перебільшення, оскільки саме це мало на увазі російське керівництво, яке роками говорило про "один народ". Крім того, в Кремлі Україну називали "історичним фантомом" і "навіть не державою".

Нагадаємо, Єрмак заявив, що Ізраїль може стати гарантом безпеки України.

Раніше Єрмак назвав результати переговорів з Росією, які очікує Україна.

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Війна Росії проти УкраїниАндрій Єрмак