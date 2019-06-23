ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це дуже смачно! Лобода розкрила секрет своєї дієти (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.06.2019 - 22:57
Це дуже смачно! Лобода розкрила секрет своєї дієти (фото)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода зізналася, що допомагає їй зберігати чудову фігуру

Світлана Лобода порадувала шанувальників новим знімком і зізналася, що змушена сидіти на дієті. Співачка в мережі також назвала свій нинішній раціон, який дозволяє їй підтримувати чудову форму. В Instagram артистка запитала фанів, чим же вони ласують під час дієти.

На знімку Світла в милому капелюсі сидить на дивані, накинувши на плечі жилет. Вона схилилася над стравою із виделкою в руці, і... хоч виразу обличчя співачки не вино, але вигляд у неї явно рішучий.

"У мене дієта. Риба і пшенична каша", - зізналася зірка у власних тимчасових "незручностях".

Це дуже смачно! Лобода розкрила секрет своєї дієти (фото)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Також артистка запитала своїх шанувальників, що їм смакує.

"А що любите ви?" - поцікавилася Світлана, супроводивши пост хештегом "бережи себе змолоду".

Це дуже смачно! Лобода розкрила секрет своєї дієти (фото)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі жваво відгукнулися на повідомлення і в коментарях перерахували власні улюблені страви. Також підписники Лободи "поспівчували" їй та відзначили чудову форму артистки і обсипали її компліментами.

  • Це дуже смачно!
  • Сало!
  • Пиріжки;
  • Риба дуже корисна для жіночого організму;
  • Чудова дієта і дуже смачна;
  • Я вас розумію. Коли патологія жовчного, дієта це єдиний і головний метод підтримки здоров'я. Організм не може приймати жирну, смажену їжу. Навіть риба нежирна - на пару або тушкована на воді. Солодощі та випічку не можна. Тільки овочі і фрукти - вибірково. Спочатку важко, а потім навіть страх з'являється - "не нашкодь". Рис басматі, гречка, кукурудза та інші крупи. Тушкована або індичка варена і курка. Важче може бути ласунам напевно. Всім міцного здоров'я та любові!
  • Світлана, ну чому пшенична? Вона ж містить глютен, який підвищує інсулін і веде до набору ваги. Та й оброблена раундапом, або у вас органічна?
  • О, я багато чого люблю, але найбільше я люблю це овочі, рибу, і трохи м'яса...
  • У мене немає дієти, я просто люблю каші, особливо вівсяну, супи різні ем кожен день, дуже люблю оселедець і овочеві салати;
  • Всі! Але слідкую за фігурою багато рухаюся;
  • Тебе люблю!
  • Ваші пісні;
  • Сало, яйця і картоплю;
  • Досить таки смачна дієта!
 

Фото: скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Світлана Лобода розбурхала уми шанувальників гарячими знімками з відпочинку на грецькому відпочинку Міконос, захоплюючи стрункою фігурою в купальнику.

Також ми писали про те, що днями Світлана Лобода вразила шанувальників знімком в купальнику нюдового відтінку з незвичайним принтом.

Додамо, раніше Світлана Лобода викликала суперечки в мережі своїм оригінальним сріблястим нарядом з об'ємними руками.

Королева амазонок: Світлана Лобода зачарувала яскравим образом з нового кліпу Гаряча штучка: жагуча брюнетка Лобода спокусила танцями на столі в кліпі "Пуля-Дура"
Новини України Лободадиета
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся