Це дуже смачно! Лобода розкрила секрет своєї дієти (фото)

Лобода зізналася, що допомагає їй зберігати чудову фігуру
Світлана Лобода порадувала шанувальників новим знімком і зізналася, що змушена сидіти на дієті. Співачка в мережі також назвала свій нинішній раціон, який дозволяє їй підтримувати чудову форму. В Instagram артистка запитала фанів, чим же вони ласують під час дієти.
На знімку Світла в милому капелюсі сидить на дивані, накинувши на плечі жилет. Вона схилилася над стравою із виделкою в руці, і... хоч виразу обличчя співачки не вино, але вигляд у неї явно рішучий.
"У мене дієта. Риба і пшенична каша", - зізналася зірка у власних тимчасових "незручностях".
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Також артистка запитала своїх шанувальників, що їм смакує.
"А що любите ви?" - поцікавилася Світлана, супроводивши пост хештегом "бережи себе змолоду".
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі мережі жваво відгукнулися на повідомлення і в коментарях перерахували власні улюблені страви. Також підписники Лободи "поспівчували" їй та відзначили чудову форму артистки і обсипали її компліментами.
Фото: скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно Світлана Лобода розбурхала уми шанувальників гарячими знімками з відпочинку на грецькому відпочинку Міконос, захоплюючи стрункою фігурою в купальнику.
Також ми писали про те, що днями Світлана Лобода вразила шанувальників знімком в купальнику нюдового відтінку з незвичайним принтом.
Додамо, раніше Світлана Лобода викликала суперечки в мережі своїм оригінальним сріблястим нарядом з об'ємними руками.