"Це продовжує пандемію". ВООЗ критикує багаті країни за накопичення COVID-вакцин

Всесвітня організація охорони здоров'я критикує багаті країни за накопичення вакцин і ліків проти коронавірусу. У ВООЗ заявили, що нездатність справедливо розподіляти ці ресурси призводить до продовження пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Як зазначила очільниця підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове: "це не просто несправедливо, це не просто аморально, це подовжує пандемію, і це призводить до загибелі людей".
У ВООЗ зазначають, що глобальна нерівність вакцинації проти COVID розпочалася від самого початку імунізації.
Організація закликала до справедливого розподілу препаратів країнам з низьким рівнем доходів, оскільки кілька розвинених країн вже імунізували більшу частину свого населення і вже почали проводити ревакцинацію.
Раніше, ВООЗ вже закликала багаті країни припинити поширення бустерних доз від COVID, прохаючи перенаправити надлишки вакцин в бідніші країни, аби імунізувати 10% населення кожної країни до кінця вересня.
В Організації навели статистику, згідно з якою, в Африці було повністю вакциновано всього 3% населення від коронавірусу, а 26 країн континенту поширили менше половини своїх вакцин.
Нагадаємо, голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус закликав встановити мораторій бустерних доз вакцин проти коронавірусу до кінця вересня поточного року.
За його словами, це повинно розв’язати питання нестачі препаратів у країнах з низьким рівнем щеплення.