"Це продовжує пандемію". ВООЗ критикує багаті країни за накопичення COVID-вакцин

Як зазначила очільниця підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове: "це не просто несправедливо, це не просто аморально, це подовжує пандемію, і це призводить до загибелі людей".

У ВООЗ зазначають, що глобальна нерівність вакцинації проти COVID розпочалася від самого початку імунізації.

Організація закликала до справедливого розподілу препаратів країнам з низьким рівнем доходів, оскільки кілька розвинених країн вже імунізували більшу частину свого населення і вже почали проводити ревакцинацію.

Раніше, ВООЗ вже закликала багаті країни припинити поширення бустерних доз від COVID, прохаючи перенаправити надлишки вакцин в бідніші країни, аби імунізувати 10% населення кожної країни до кінця вересня.

В Організації навели статистику, згідно з якою, в Африці було повністю вакциновано всього 3% населення від коронавірусу, а 26 країн континенту поширили менше половини своїх вакцин.