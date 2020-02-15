Ось це поворот: переможець "Зважені та щасливі" зізнався в коханні учасниці "Холостяка"

Учасник шоу "Зважені та щасливі" 9 сезон і переможець першого проекту Микола Ворошнов поділився з шанувальниками щасливою новиною - у українського воїна-богатиря почалися романтичні стосунки з Іриною Скориковою з романтичного реаліті "Холостяк-3".

Молодий чоловік зважився на відверте визнання в найбульш "тематичну" дату - на День святого Валентина.

Він опублікував в Instagram миле фото зі своєю коханою.

Пара ніжно обіймається, а Ворошнов цілує Ірині руку.

"Кохання витає в повітрі", - підписав він романтичний знімок.

Микола Ворошнов та Ірина Скорикова закрутили роман (Фото: instagram.com/voroshnov)

Нагадаємо, що Микола в першому сезоні "Зважені та щасливі" зміг скинути 85 кг, що і привело його до перемоги в проекті. Після цього хлопець поїхав до Канади, займався хокеєм і працював тренером. Після закінчення контракту повернувся до України і відправився на фронт.

Ворошнов також прийняв рішення знову взяти участь у проекті - вже у 9-го сезоні, куди прийшов із вагою 220 кг.

Ірина Скорикова після шоу "Холостяк" 3 сезон закрутила роман із героєм проекту пластичним хірургом Андрієм Іскорневим, але їхні стосунки тривали трохи більше року.

Користувачі мережі вітають пару і бажають їм щастя, але зізнаються, що новина для них стала справжнім сюрпризом.

Найкрасивіша і найбільш чудова людина за всі сезони Холостяка цього

Дуже красива пара, Іра мені ще з Холостяка подобалася...

Ось це новина!

Вболівала за Іру на шоу... вболівала за Миколу... чудова пара... нехай у вас не буде нестачі щастя.

Ой як класно!

Що? Іра? Обожнюю її! Як ви познайомилися взагалі?

Ще з Хлостяка Іринка дуже подобалася!

Вау! Клас, я рада за вас;

Серйозно? Клас! Вітаю!

Скрін коментарів: instagram.com/voroshnov