Ось це поворот: переможець "Зважені та щасливі" зізнався в коханні учасниці "Холостяка"

Учасники проектів "Зважені та щасливі" і "Холостяк" зробили романтичне зізнання
Учасник шоу "Зважені та щасливі" 9 сезон і переможець першого проекту Микола Ворошнов поділився з шанувальниками щасливою новиною - у українського воїна-богатиря почалися романтичні стосунки з Іриною Скориковою з романтичного реаліті "Холостяк-3".
Молодий чоловік зважився на відверте визнання в найбульш "тематичну" дату - на День святого Валентина.
Він опублікував в Instagram миле фото зі своєю коханою.
Пара ніжно обіймається, а Ворошнов цілує Ірині руку.
"Кохання витає в повітрі", - підписав він романтичний знімок.
Микола Ворошнов та Ірина Скорикова закрутили роман (Фото: instagram.com/voroshnov)
Нагадаємо, що Микола в першому сезоні "Зважені та щасливі" зміг скинути 85 кг, що і привело його до перемоги в проекті. Після цього хлопець поїхав до Канади, займався хокеєм і працював тренером. Після закінчення контракту повернувся до України і відправився на фронт.
Ворошнов також прийняв рішення знову взяти участь у проекті - вже у 9-го сезоні, куди прийшов із вагою 220 кг.
Ірина Скорикова після шоу "Холостяк" 3 сезон закрутила роман із героєм проекту пластичним хірургом Андрієм Іскорневим, але їхні стосунки тривали трохи більше року.
Користувачі мережі вітають пару і бажають їм щастя, але зізнаються, що новина для них стала справжнім сюрпризом.
Скрін коментарів: instagram.com/voroshnov