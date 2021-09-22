Новий Renault Duster побудують на одній платформі з Lada Niva

Продажі кросовера Renault Duster третього покоління стартують в 2024 році. Модель стане більш позашляхової і отримає гібридну версію, базуватися буде на тій же платформі, що російська Lada Niva наступної генерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar
За словами глави проекту Жюльєн Феррі, як і у випадку з наступною генерацією Lada Niva в основу моделі ляже платформа CMF-B. перехід на нове шасі відкриє шлях до електрифікації Дастера.
При цьому" третій " Duster збереже свої конкурентні переваги, представляючи собою багатоцільовий практичний кросовер з позашляховими здібностями в повнопривідній версії і прекрасним співвідношенням ціна/якість.
Актуальний Renault Duster
Гібридну силову установку PHEV автомобіль запозичить у розеткового гібрида Renault Captur. В її основі лежить 1,6-літровий атмосферний бензиновий мотор, агрегатований зі стартер-генератором, 5-ступінчастим "автоматом", електромотором і високовольтним акумулятором.
Сумарна потужність системи складе 160 кінських сил, а батарея ємністю 9,8 кВт∙год забезпечити кросоверу запас ходу на чистій електротязі в 50 кілометрів по циклу WLTP.
Концепт Dacia Bigster
Ще до зміни покоління Дастера, з'явиться його 7-місна модифікація Bigster, яка базується на розтягнутій версії платформи CMF-B і стане першою моделлю з новим логотипом Dacia. Дебютує вона вже в другій половині наступного року.
Що стосується соплатформенной Lada Niva, то за словами президента АвтоВАЗу Ніколя Мора, її виробництво стартує в 2024 році. Європейські ціни на російський позашляховик складуть від 12 до 16 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що кросовер Duster отримав "екстремальну" версію. Європейська модифікація Renault Duster, що випускається під брендом Dacia, обзавелася комплектацією Extreme Limited Edition.