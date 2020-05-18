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Це було неминуче: стосунки Меган Маркл і принца Гаррі почалися з обману

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.05.2020 - 14:55
Це було неминуче: стосунки Меган Маркл і принца Гаррі почалися з обману
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: flickr.by BipHoo Company)

Меган Маркл і принц Гаррі давно задумали свою "втечу" з королівства

Меган Маркл і принц Гаррі з самого початку їх стосунків планували багато подорожувати і не збиралися прив'язувати себе до Британії для виконання своїх обов'язків, як монарших осіб. Хоча громадськість і сама королівська сім'я так думали протягом кількох років.

Таку заяву зробила Кеті Ніколл, королівський експерт. Він вважає, що рішення стати "бродячими королівськими родичами" Меган і Гаррі прийняли вже дуже давно.

"Коли вони були ще на етапі початку стосунків, Гаррі розповів другові про те, що вони з Меган хочуть подорожувати світом, і це буде їхньою метою", - стверджує експерт, пише DailyMail.

Однак швидкість, з якою все сталося, багатьох здивувала. Кеті Ніколл каже, що герцог і герцогиня "не хочуть застрягати в одному місці" і хочуть змінити ситуацію "на світовій арені".

Поки ж на час карантину пара веде осілий спосіб життя в особняку американського актора Тайлера Перрі на голлівудських пагорбах, який вони орендують (вартість 20-40 тисяч доларів на місяць).

Попри початкові план, принц Гаррі не дуже задоволений ситуацією в якій опинився, говорять джерела. Зараз він почуває себе "трохи не біля керма" - без роботи або друзів в Лос-Анджелесі.

"Гаррі зараз сумує за структурою свого життя. У нього немає друзів в Лос-Анджелесі, крім Меган, і у нього немає роботи", - йдеться в статті.

Тим не менш, ця ситуація помирила Гарі з братом Вільямом. Вони теревенять по відеозв'язку, хоча останнім часом дуже віддалилися один від одного.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі живуть в Лос-Анджелесі в розкішному особняку, фото котрого потрапило в ЗМІ.

Автор: Ірина Мельник

Теги Новини України Меган Маркл
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