Це тільки початок: Потап розповів про свої весілля з Каменських і показав фото

Потап заінтригував заявою про свої весілля з Настею Каменських
Потап порадував армію шанувальників новими весільними знімками з Настею Каменських і заінтригував заявою про кілька церемоній одруження з коханою.
Учасники мега-популярного українського дуету Потап і Настя узаконили свої стосунки спочатку на таємному весіллі в США в Лас-Вегасі (де виступали на гастролях), а вже через два роки - 23 травня 2019-го - розписалися в Києві та широко відсвяткували подію.
Перший захід взагалі ніяк не афішували й тримали у великій таємниці, і артисти тільки нещодавно зробили гучне визнання, з нагоди першої річниці свого "офіційного" весілля в українській столиці.
Тепер Потап опублікував у Instagram зворушливі кадри з весіль і додав, що це тільки початок.
"Наші з Каменських весілля: Сценічна, Лас-Вегаська, Київська, Кліпова, це тільки початок. I sing you, Hermosa", - написав музикант.
Потап і Настя Каменських зіграли кілька весіль (Фото: instagram.com/realpotap)
У мережі захоплюються весільними знімками та обсипають подружжя компліментами, відзначаючи при цьому, що хорошого забагато не буває.
Фото: скрін коментарів instagram.com/realpotap
Раніше повідомлялося, що Потап показав гарячу Каменських в мереживному бікіні та назвав своєю Тіною Кунакі.
Нагадаємо, що нещодавно босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою під час відпочинку на природі.