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Це тільки початок: Потап розповів про свої весілля з Каменських і показав фото

Субота 25 липня 2020 19:38
Це тільки початок: Потап розповів про свої весілля з Каменських і показав фото
Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап заінтригував заявою про свої весілля з Настею Каменських

Потап порадував армію шанувальників новими весільними знімками з Настею Каменських і заінтригував заявою про кілька церемоній одруження з коханою.

Учасники мега-популярного українського дуету Потап і Настя узаконили свої стосунки спочатку на таємному весіллі в США в Лас-Вегасі (де виступали на гастролях), а вже через два роки - 23 травня 2019-го - розписалися в Києві та широко відсвяткували подію.

Перший захід взагалі ніяк не афішували й тримали у великій таємниці, і артисти тільки нещодавно зробили гучне визнання, з нагоди першої річниці свого "офіційного" весілля в українській столиці.

Тепер Потап опублікував у Instagram зворушливі кадри з весіль і додав, що це тільки початок.

"Наші з Каменських весілля: Сценічна, Лас-Вегаська, Київська, Кліпова, це тільки початок. I sing you, Hermosa", - написав музикант.

Це тільки початок: Потап розповів про свої весілля з Каменських і показав фото

Потап і Настя Каменських зіграли кілька весіль (Фото: instagram.com/realpotap)

У мережі захоплюються весільними знімками та обсипають подружжя компліментами, відзначаючи при цьому, що хорошого забагато не буває.

  • Як же це круто, коли хочеться одружитися постійно на одній і тій же дівчині!
  • Будьте щасливі! Ви чарівна пара!
  • Дуже щасливі
  • Рада так любов!
  • Це так красиво
  • Пам'ятаю сценічне весілля та Уляну. Класний був номер, а ще пророчий!
  • Най, най, най - київська! Хоча кліпова теж дуже красива!
  • Це так красиво! Дуже круто!

Це тільки початок: Потап розповів про свої весілля з Каменських і показав фото

Фото: скрін коментарів instagram.com/realpotap

Раніше повідомлялося, що Потап показав гарячу Каменських в мереживному бікіні та назвав своєю Тіною Кунакі.

Нагадаємо, що нещодавно босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою під час відпочинку на природі.

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