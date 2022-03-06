Це не імпровізація, це війна. Вони готували вторгнення жорстоко і цинічно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія давно готувалася до вторгнення в Україну. Він вважає, що керівництво РФ заздалегідь планувало обстрілювати міста і мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Заговорили російські військові, які взяли в полон наші захисники, сотні полонених. Серед них і пілоти літаків, які бомбили наших людей і наші міста. Ми почули їхні свідчення, ми побачили документи, карти і плани не вчорашнього дня. Це не імпровізація, це війна. Вони готували це вторгнення жорстоко і цинічно, свідомо з порушенням правил ведення війни. Тому Харків, тому Чернігів, тому Суми, Маріуполь та інші міста побачили чисте зло. Так було заплановано, але це не вб'є нашу людяність", - заявив Володимир Зеленський.

Також у своєму зверненні президент України знову закликав громадян Росії не мовчати і виступити проти війни.

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