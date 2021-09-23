І це ще без Tesla: частка електромобілів в автовиробництві Німеччини перевищила 20%

Частка електромобілів в автовиробництві Німеччини склала 21,7%. Це за підсумками липня, а під кінець року вона ще збільшиться внаслідок початку роботи берлінського заводу Tesla.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clean Technica .

За підсумками липня 2021 року всі німецькі автовиробники сумарно випустили 53 221 електромобіль. Це становить 21,7% від загальної кількості автомобілів, вироблених в Німеччині в цьому місяці. А ще в березні 2020 року частка електрокарів в автомобільному виробництві країни становила 6,8%, а в січні 2019 го - і зовсім 3,2%.

Чи це не електромобільні революція, яка відбувається прямо зараз на наших очах?!

Очевидно, що до кінця 2021 року частка електрокарів у виробництві ростиме надалі, адже ось-ось запуститься новий завод Tesla під Берліном. Старт намічено на 9 жовтня: першим на конвеєр встане кросовер Model Y, потім - хетчбек Model 3. Причому, за інформацією РБК-Україна, черга на обидві моделі вже зараз розтягнулася до весни 2023 року.

Показово, що випуск електрокарів зростає навіть на тлі загального спаду автовиробництва через пандемію коронавірусу та одного з її наслідків - дефіциту напівпровідників в автопромисловості.

Так, за даними Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA), виробництво автомобілів в Німеччині знизилося на 26% минулого місяця в порівнянні з тим же місяцем попереднього року. При цьому випуск електромобілів виріс на 9%.

Така ж картина і в продажах. За даними Міжнародного енергетичного агентства, в 2020 році загальносвітові продажі автомобілів скоротилися на 14% в порівнянні з попереднім роком, але збут електромобілів зріс з 2 до більш ніж 3 мільйонів одиниць.

Велика німецька трійки - Volkswagen, Mercedes і BMW - ставлять все нові цілі в області нарощування випуску електромобілів. Так, Volkswagen очікує, що 50% його продажів у 2030 році становитимуть електромобілі, а до 2040 року - всі 100%!

Mercedes планує повністю перейти на електрику до 2030 року на тих ринках, де для цього є нормативні та інфраструктурні умови. BMW заявляє, що до 2030 року на повністю електричні автомобілі буде припадати не менше 50% світових поставок компанії.