Этнические анклавы и криминалитет: Терехов назвал риски завоза мигрантов в Украину

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Позиция в отношении мигрантов

Отвечая на вопрос о нехватке рабочей силы для экономических задач, Терехов заявил, что категорически против привлечения мигрантов. По его словам, в Украине достаточно собственных кадров, а в случае необходимости можно работать на аутсорсинге – когда специалисты находятся, например, в Азии и работают дистанционно.

"Не хочу, чтобы наша страна стала страной дешевой завозной рабочей силы", - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что это не касается иностранных студентов – они, по его мнению, должны приезжать и учиться в Украину, ведь это приток валюты.

Чем это грозит, по мнению мэра

Терехов назвал вопрос миграции политическим, приведя пример Испании, где, по его словам, большинство эмигрантов голосуют за партии, позволяющие завозить еще больше людей.

"Мы здесь проливаем кровь, наши ребята погибают, девушки защищают страну – ради чего?" – отметил он.

По словам мэра, массовый завоз рабочей силы может привести к появлению в городах этнических анклавов - "города в городе" со своими правилами и криминалом. Он также обратил внимание на вопросы религии, иного уклада и культуры.

Терехов добавил, что в Харькове относительно спокойно и нет экстремистов, а он сам встречается с представителями всех конфессий. В то же время среди завезенных мигрантов, по его мнению, могут быть экстремисты, что способно повлечь за собой социальные возмущения.