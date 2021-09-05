100 років без двох років: Етилований бензин остаточно пішов в історію

В ООН відзвітували, що тепер в світі ніде не можна легально придбати етилований бензин. Вперше він з'явився в 1923 році, а останньою країною, яка використала його, став Алжир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UNEP.
Представники программі ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) оголосили, що токсична спадщина етилованого бензину офіційно дійшла кінця. Алжир, остання країна в світі, яке застосовувала таке паливо, нарешті відмовилася від нього.
"Успішне дотримання заборони на використання етилованого бензину є важливою віхою для здоров'я людей і навколишнього середовища в глобальному масштабі", - заявила виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.
Паливна присадка тетраетилсвинець, розроблена американським концерном GM в 1923 році, спочатку стала технологічним проривом, дозволивши підвищити октанове число бензину і зменшити руйнівний вплив детонації. Однак вихлоп двигунів, що працюють на етилованому бензины, дуже токсичний, а так само і пари самого палива. Усюди, де етилований бензин отримував поширення, слідували епідемії серцево-судинних захворювань, раку, і затримки розвитку у дітей.
У 1996 році США стали однією з перших країн у світі, офіційно заборонивших етилований бензин. В ЄС він під забороною з 1 січня 2001 року, хоча багато країн-членів заборонили це пальне раніше.
Проте ще в 2002 році етилований бензин використовувався в 117 країнах, включаючи всю Африку. До 2006 року країни контіненту на південь від Сахари були вільні від свинцю.
За останнє десятиліття все більше і більше країн відмовлялися від етилованого бензину, і, нарешті, у вересні 2020 року Алжир оголосив, що його державна нафтова компанія припиняє виробництво такого пального.
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