Етап Формули-1 в Китаї скасований через коронавірус

Федерація спорту Шанхая скасувала проведення всіх змагань в місті до тих пір, поки не буде ліквідована епідемія коронавірусу. Про це йдеться в офіційній заяві організації.

Таким чином, четвертий етап чемпіонату світу Формули-1 Гран-прі Китаю, який був запланований на 17-19 квітня, не відбудеться.

При цьому Міжнародна автомобільна федерація (FIA) поки не виступила з офіційною заявою. Раніше повідомлялося, що організатори уважно стежать за тим, що відбувається в країні через епідемію.

Раніше через коронавірус було скасовано проведення Гран-прі Китаю в чемпіонаті Формули Е.

Минулого року переможцем Гран-прі Китаю став Льюїс Хемілтон.

У зв'язку зі спалахом нового коронавірусу з Китаю вже були скасовані проведення міжнародних турнірів з тенісу, лижного спорту, футболу, хокею та баскетболу. Зокрема, через вірус скасували чемпіонський бій українського боксера Віктора Постола проти американця Хосе Раміреса, який повинен був відбутися 1 лютого в китайському місті Хайкоу.