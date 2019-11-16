Еталон! Ольга Сумська зачарувала ретро знімками 22-річної давнини

Ольга Сумська на честь свята Дня працівників телебачення, радіо та зв'язку 16 листопада опублікувала архівні фото і показала свій образ під час початку роботи на телебаченні в програмі "Імперія кіно". 53-річна українська актриса викликала масу захоплених відгуків у своїх шанувальників у мережі, які зізналися, що ці минулі 22 роки тільки зміцнили й підкреслили природну красу зірки.

Кадри Сумська виклала у своєму Instagram, і супроводила пост роздумами про нинішній та колишній характер телебачення, його філософію.

Ольга Сумська показала себе на фото 1997 року (Фото: instagram.com/olgasumska)

"1997 рік, мій початок на ТБ, програма "Імперія кіно" на 1+1. Приємно згадати той період життя. Телебачення було зовсім іншим, більш інтелігентним, повчальним", - зазначила актриса і екс-ведуча.

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Ольга Сумська показала себе на фото 1997 року, коли була ведучою програми "Імперія кіно" (Фото: instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі захоплюються ретро знімками, однак наголошують, що з роками знаменитість стає лише більм прекрасною. Також зазначають, що передача "Імперія кіно" була улюбленою для багатьох телеглядачів

"Імперія кіно" улюблена програма була. Сумую...

Мені тоді було лише сім років, але пам'ятаю цю передачу, і чекала з нетерпінням. Але найсмішніше що для своїх батьків виступала, і уявляла себе в ролі ведучої. Велике дякую за прекрасні спогади;

Чарівні!

Вік вас прикрасив!

Реально зараз красивіше і я вас дуже поважаю і люблю. Творчих успіхів і натхнення!

Зараз ви краще виглядаєте;

І вусики тоді жінки не видаляли;

Той момент, коли з роками тільки красивіше;

Красива в будь-якій порі!

Час вам на користь. Еталон!

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