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Еталон! Ольга Сумська зачарувала ретро знімками 22-річної давнини

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Ольга Сумська висловилася про минулі цінності телебачення

Ольга Сумська на честь свята Дня працівників телебачення, радіо та зв'язку 16 листопада опублікувала архівні фото і показала свій образ під час початку роботи на телебаченні в програмі "Імперія кіно". 53-річна українська актриса викликала масу захоплених відгуків у своїх шанувальників у мережі, які зізналися, що ці минулі 22 роки тільки зміцнили й підкреслили природну красу зірки.

Кадри Сумська виклала у своєму Instagram, і супроводила пост роздумами про нинішній та колишній характер телебачення, його філософію.

Ольга Сумська показала себе на фото 1997 року (Фото: instagram.com/olgasumska)

"1997 рік, мій початок на ТБ, програма "Імперія кіно" на 1+1. Приємно згадати той період життя. Телебачення було зовсім іншим, більш інтелігентним, повчальним", - зазначила актриса і екс-ведуча.

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Ольга Сумська показала себе на фото 1997 року, коли була ведучою програми "Імперія кіно" (Фото: instagram.com/olgasumska)

Користувачі мережі захоплюються ретро знімками, однак наголошують, що з роками знаменитість стає лише більм прекрасною. Також зазначають, що передача "Імперія кіно" була улюбленою для багатьох телеглядачів

  • "Імперія кіно" улюблена програма була. Сумую...
  • Мені тоді було лише сім років, але пам'ятаю цю передачу, і чекала з нетерпінням. Але найсмішніше що для своїх батьків виступала, і уявляла себе в ролі ведучої. Велике дякую за прекрасні спогади;
  • Чарівні!
  • Вік вас прикрасив!
  • Реально зараз красивіше і я вас дуже поважаю і люблю. Творчих успіхів і натхнення!
  • Зараз ви краще виглядаєте;
  • І вусики тоді жінки не видаляли;
  • Той момент, коли з роками тільки красивіше;
  • Красива в будь-якій порі!
  • Час вам на користь. Еталон!

Скрін коментарів

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