Еталон! Ольга Сумська зачарувала ретро знімками 22-річної давнини

Ольга Сумська висловилася про минулі цінності телебачення
Ольга Сумська на честь свята Дня працівників телебачення, радіо та зв'язку 16 листопада опублікувала архівні фото і показала свій образ під час початку роботи на телебаченні в програмі "Імперія кіно". 53-річна українська актриса викликала масу захоплених відгуків у своїх шанувальників у мережі, які зізналися, що ці минулі 22 роки тільки зміцнили й підкреслили природну красу зірки.
Кадри Сумська виклала у своєму Instagram, і супроводила пост роздумами про нинішній та колишній характер телебачення, його філософію.
Ольга Сумська показала себе на фото 1997 року (Фото: instagram.com/olgasumska)
"1997 рік, мій початок на ТБ, програма "Імперія кіно" на 1+1. Приємно згадати той період життя. Телебачення було зовсім іншим, більш інтелігентним, повчальним", - зазначила актриса і екс-ведуча.
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Ольга Сумська показала себе на фото 1997 року, коли була ведучою програми "Імперія кіно" (Фото: instagram.com/olgasumska)
Користувачі мережі захоплюються ретро знімками, однак наголошують, що з роками знаменитість стає лише більм прекрасною. Також зазначають, що передача "Імперія кіно" була улюбленою для багатьох телеглядачів
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