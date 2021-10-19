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Естонія заборонить відвідувати заклади з ПЛР-тестом на COVID

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Естонії вводить з наступного тижня додаткові обмеження для боротьби з коронавірусом. Зокрема, негативний тест на COVID не дозволить відвідувати закриті громадські місця, для допуску в які необхідно мати сертифікат про вакцинацію або перенесеної інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"З понеділка (25 жовтня - ред.) у всіх тих місцях, які раніше були доступні на підставі COVID-сертифіката, принаймні до 10 січня (2022 - ред.), ви більше не зможете робити це з негативним результатом тесту", - цитує видання главу уряду країни Каю Каллас.

За її словами, відвідувати такі громадські місця можна буде тільки на підставі свідоцтва про вакцинацію або одужання від коронавірусу.

Як зазначає видання, нові обмеження не дозволять з негативним результатом тесту на коронавірус відвідувати кінотеатри, концерти та інші громадські місця. При цьому в них навіть при наявності сертифіката відвідувачам рекомендується носити маски.

Крім того, Департамент охорони здоров'я Естонії отримав право закривати заклади, які не будуть дотримуватися обмежень.

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Естоніясертифікат вакцинаціїКоронавірус