Естонія заблокувала сім російських ЗМІ

Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду Естонії заблокував доступ до семи російських інформаційних ресурсів. На думку служби, ці медіа поширюють військову пропаганду і розпалюють ненависть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TTJA .

Згідно з постановою, Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) зобов'язує телекомунікаційні підприємства заблокувати та зробити недоступними для кінцевих користувачів такі сайти: ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru 1tv.com, lenta.ru, а також tass.ru.

У TTJA відзначили, що продовжать стежити за змістом російських інформаційних ресурсів. У разі подальших порушень, під заборону на території Естонії можуть потрапити й інші веб-сайти.