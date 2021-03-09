Естонія вводить на місяць локдаун через "британський" штам COVID-19

Рішення пов'язане зі швидким поширенням в країні "британського" виду коронавірусу.

"Свіжі дані показують, що більш агресивний британський штам коронавірусу поширений в Естонії більше, ніж прогнозувалося. Наша медична система в кризі", - сказала прем'єр-міністр Кая Каллас.

За її словами, ситуація серйозна у всій Естонії, а особливо критична - в Таллінні та Північній частині країни. Прем'єр вважає, що тільки обмеження допоможуть країні вийти з кризи.

В Естонії на дистанційне навчання переводять всіх дітей і підлітків. Закриваються магазини, громадське харчування, публічні заходи. На вулицях вводиться правило "2+2" - разом можуть бути дві людини (за винятком сімей), вони мають знаходитися від інших людей в двох метрах. Займатися спортом можна тільки поодинці, без тренера або партнера.

В Естонії 1-7 березня було зареєстровано максимальне число заражених COVID-19 за тиждень з початку епідемії - понад 9,4 тис. Загальна кількість досягла 76,2 тис. Померли близько 700 осіб.