Естонія ввела COVID-тест на кордоні для невакцинованих іноземців

Аби потрапити до Естонії, іноземцям доведеться мати при собі негативні тести на COVID. Зокрема, щоб зменшити термін самоізоляції - доведеться зробити додатковий тест вже на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонську телерадіомовну компанію ERR.
За словами міністра внутрішніх справ Естонії Крістіана Яані, аби потрапити до Естонії, іноземцям доведеться мати при собі один із перерахованих документів:
Зокрема, обов’язок самоізоляції також поширюється, як на туристів, так і на громадян Естонії.
Як зазначила замісник директора Департаменту здоров’я Марі-Анні Хярма, починаючи з 19 липня, аби зменшити терміни самоізоляції, попри негативний тест на COVID, людям доведеться зробити додаткові два тести: перший на кордоні й другий через шість днів на території Естонії.