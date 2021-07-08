Естонія ввела COVID-тест на кордоні для невакцинованих іноземців

Аби потрапити до Естонії, іноземцям доведеться мати при собі негативні тести на COVID. Зокрема, щоб зменшити термін самоізоляції - доведеться зробити додатковий тест вже на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонську телерадіомовну компанію ERR .

За словами міністра внутрішніх справ Естонії Крістіана Яані, аби потрапити до Естонії, іноземцям доведеться мати при собі один із перерахованих документів:

Тест на COVID, який було зроблено не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону;

Тест на антиген, який було зроблено не пізніше, ніж за 48 години до перетину кордону;

COVID-сертифікат.

Зокрема, обов’язок самоізоляції також поширюється, як на туристів, так і на громадян Естонії.

Як зазначила замісник директора Департаменту здоров’я Марі-Анні Хярма, починаючи з 19 липня, аби зменшити терміни самоізоляції, попри негативний тест на COVID, людям доведеться зробити додаткові два тести: перший на кордоні й другий через шість днів на території Естонії.