RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония выгнала из страны российского дипломата

Фото: Эстония выгнала из страны российского дипломата (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел Эстонии объявило российского дипломата персоной нон грата. Он оправдывал агрессию РФ, распространяя пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД.

"Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе временного поверенного по делам посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении сотрудника дипломатического корпуса посольства персоной нон грата", - говорится в заявлении.

Указано, что российский дипломат подрывал безопасность и конституционное устройство Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вызвал раскол в эстонском обществе.

Он также обвиняется в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Напомним, ранее Эстония объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

Также мы писали, что Эстония выслала посла России из страны в ответ на аналогичные действия российской стороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЭстонияДипломатические отношения