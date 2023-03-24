Эстония выгнала из страны российского дипломата

"Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе временного поверенного по делам посольства России и вручило дипломатическую ноту об объявлении сотрудника дипломатического корпуса посольства персоной нон грата", - говорится в заявлении.

Указано, что российский дипломат подрывал безопасность и конституционное устройство Эстонии, распространял пропаганду, оправдывающую военные действия России, и вызвал раскол в эстонском обществе.

Он также обвиняется в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Напомним, ранее Эстония объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

Также мы писали, что Эстония выслала посла России из страны в ответ на аналогичные действия российской стороны.

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