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Естонія закликала до міжнародного розслідування отруєння Навального

Автор: Анастасия Рокитна

Естонія засудила напад на лідера російської опозиції Олексія Навального із застосуванням нейротоксичного препарату групи "Новічок". Вона вимагає міжнародного розслідування.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН з хімічної зброї, повідомляє ERR.

Міністр заявила, що застосування хімічної зброї повинно мати серйозні наслідки.

"Винні в цьому нападі повинні бути покарані. Необхідне незалежне міжнародне розслідування за участю експертів організації із заборони хімічної зброї", - заявив Рейнсалу і закликав Росію до співпраці.

На зустрічі кілька інших членів Ради Безпеки також засудили отруєння Навального.

Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли до берлінської клініки "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Зазначимо, лідери Франції і Великобританії закликали Росію пояснити ситуацію з отруєнням Навального.

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