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Естонія пожертвує Україні 200 тисяч доз вакцин від COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Естонії пожертвує Україні 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу. раніше Естонія заявила про плани надати 900 тисяч вакцин країнам Східного партнерства і COVAX.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії у Twitter.

"У двосторонньому порядку ми передамо 100 тисяч доз вакцини нашому другу Україні. Крім того, Естонія знайшла можливість пожертвувати ще 100 тисяч доз залишилися вакцин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лімець заявила, що Естонія пожертвує 800 тисяч доз вакцини від коронавірусу Astrazeneca.

"Серед них найбільш важливі Партнери, які дивляться в євроатлантичне майбутнє - Грузія, Україна, Молдова - але ми думаємо і про три інші країни - Вірменію, Азербайджан і Білорусь", - заявила Лійметс.

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