Естонія пожертвує 900 тисяч доз вакцини AstraZeneca країнам Східного партнерства і COVAX

Уряд Естонії вирішив пожертвувати країнам Східного партнерства і програмі COVAX 900 тисяч доз вакцини AstraZeneca . Влада зарезервувала більшу кількість препарату від коронавірусу, ніж жителів країни.

Про це на прес-конференції повідомила прем'єр-міністр Кая Каллас, передає ERR .

"Ми вирішили пожертвувати 900 тисяч доз вакцини AstraZeneca для боротьби з коронавірусом за межами Євросоюзу", - сказала вона.

За її словами, вакцина буде пожертвувана як через всесвітню ініціативу COVAX (глобальний доступ до вакцин від COVID-19), так і безпосередньо країнам Східного партнерства.

Каллас зазначила, що уряд зарезервував більше доз вакцин, ніж жителів Естонії. "Ми вирішили передати залишилися дози тим країнам, де їх недостатньо", - додала прем'єр.