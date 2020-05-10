Естонія першою отримала з Японії ліки від COVID-19 для тестування на людях

Уряд Японії передав Посольству Естонії в Токіо посилку з препаратом Avigan - потенційними ліками проти коронавірусу - для досліджень на людях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиалнням на прес-службу МЗС Естонії.

Ліки прибудуть у країну призначення наступного тижня. Японія виділила препарат для дослідження на людях безкоштовно в рамках міжнародного співробітництва. Естонія у відповідь зобов'язана поділитися з Японією результатами клінічних випробувань

"Те, що Естонія отримає від Японії ліки Avigan, є дуже хорошим прикладом міжнародного співробітництва в кризовій ситуації. Я розмовляв у четвер з японським колегою Тошиміцу Мотегі і подякував йому", - заявив у неділю глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Зазначимо, Avigan розроблений фармацевтичною фірмою Fujifilm Toyama Chemicals як ліки проти грипу. Запити на його отримання для тестування та експериментального використання на предмет лікування від COVID-19 направили Японії понад 80 держав.

Нагадаємо, в Італії заявили про створення вакцини проти коронавірусу, що дозволяє уникнути зараження. Розробники вакцини планують приступити до випробувань на людях нинішньої осені.

Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях в США.