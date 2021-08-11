Естонія оголосила надзвичайну ситуацію через COVID

"На цей момент надання планового лікування ще не порушено, але, на жаль, ми знову опинилися в ситуації, коли в лікарнях необхідно відкривати додаткові ліжка для пацієнтів з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що в більшості випадків до лікарень попадають пацієнти, які не були вакциновані від COVID-19.

"Це дає сподівання, що потреба в стаціонарному лікуванні залишиться меншою в порівнянні з піком під час останньої хвилі коронавірусу", - вказано в повідомленні.

Зазначено, що надзвичайна ситуація оголошується з метою, щоб лікарні могли додати більше ліжок, фінансованих державою, для пацієнтів з COVID-19.

Передбачається, що лікарні будуть готові приймати більше пацієнтів з 20 серпня.

Наразі у країні з діагнозом COVID-19 госпіталізовані 63 людини, з них інтенсивна терапія потрібна чотирьом пацієнтам, з яких три людини - знаходяться на штучній вентиляції легенів.

Відомо, що минулого року Естонія вже вводила надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я.

Тоді лікарнях перебували 63 пацієнти з коронавірусом, режим НС діяв до 1 липня 2021 року.