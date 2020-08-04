ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Естонії заявили про початок другої хвилі COVID-19

Естонія, Вівторок 04 серпня 2020 12:55
В Естонії заявили про початок другої хвилі COVID-19
Фото: люди в маках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд розглядає можливість введення додаткових обмежень по всій країні

У Департаменті здоров'я Естонії заявили про початок другої хвилі коронавірусу в країні. Зараз в Естонії розглядають можливість введення обмежувальних заходів по всій країні.

Про це повідомляє Postimees.

Наголошується, що днями в естонському нічному клубі було виявлено спалах коронавіруса серед молоді, захворювання підтвердили у 29 осіб.

"За оцінкою Департаменту здоров'я вже можна говорити про те, що в Естонії почалася друга хвиля захворюваності COVID-19", - повідомляє видання.

У зв'язку з новими випадками коронавіруса в Департаменті здоров'я Естонії розглядають можливість введення нових обмежень на всій території країни.

"Якщо і вводити якісь заходи, то по всій країні", - сказала радник Департаменту Ірина Донченко, додавши, що у разі запровадження обмежень в якомусь місті люди просто поїдуть в інший.

Відзначимо, за даними РНБО України, в Естонії за минулу добу офіційно підтверджено лише 11 нових випадків коронавіруса. Всього в країні захворіли 2091 осіб. При цьому за останній місяць було підтверджено менше 100 випадків COVID-19.

Нагадаємо, 3 липня Естонія скасувала рейси з України через день після відновлення повідомлення, причиною стало зростання хворих коронавірусом в Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що про початок другої хвилі коронавіруса повідомили в Німеччині.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЭстониякарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся