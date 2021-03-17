В Естонії виявили випадки тромбозу після вакцинації препаратами AstraZeneca і Pfizer

В Естонії виявили два випадки виникнення тромбозу після вакцинації препаратами від коронавірусу. Один чоловік отримав щеплення вакциною AstraZeneca, другий - Pfizer.
Про це повідомляє портал Delfi.
Як повідомляється, перший випадок тромбозу зафіксований у людини, яка отримала щеплення препаратом AstraZeneca. Вона померла.
Другий випадок тромбозу був виявлений у 82-річного чоловіка після вакцинації Pfizer. Тромбоз виник в кровоносній судині ока та викликав порушення зору. Життя людини нічого не загрожувало.
"Зараз відсутні наукові дані, які вказували б на те, що одна вакцина небезпечніша за іншу", - сказала радник з медицини Департаменту лікарських засобів Алар Ірс.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Оскільки поки що відсутні дані про підвищений ризик утворення тромбів після вакцинації препаратом.
Також РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадки тромбозу у вакцинованих людей.