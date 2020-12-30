В Естонії вечірка для військових сил оборони стала осередком коронавірусу

Фото: військові Естонії (flickr com nato 2.)

В Естонії 45 військовослужбовців сил оборони і цивільних осіб влаштували вечірку, після якої виявилося чотири випадки зараження коронавірусом. Ізольовані 11 осіб.

Про це повідомив командувач збройними силами генерал-майор Мартін Херем, передає ERR.

21 грудня в Выруском повіті під відкритим небом відбувся захід за участю особового складу тилового батальйону другої піхотної бригади, в якому взяли участь 45 кадрових військових і цивільних осіб. Список учасників заходу представлений департаменту здоров'я.

Вечірка була проведена з дотриманням затверджених урядом вимог безпеки, стверджує головний штаб.

У заході взяли участь також троє співробітників "швидкої допомоги" міста Виру, які працюють і в силах оборони. На сьогоднішній день всі вони, і ще один учасник застілля інфіковані COVID-19.

Командувач заявив, що всіх учасників заходу обов'язково протестують на коронавірус.

Нагадаємо, 15 грудня уряд Естонії схвалив план вакцинації населення від коронавіруса. Таким чином там готуються до надання дозволу на використання в ЄС перших вакцин від COVID-19.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що в Таллінні уряд введе жорсткий карантин з-за стрімкого поширення коронавіруса. Нові обмеження діють з 28 грудня до 17 січня.