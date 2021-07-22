В Естонії звільнили співробітників швидкої допомоги за відмову вакцинуватися від коронавірусу

Керівництво швидкої допомоги Таллінна звільнило 15 співробітників, які відмовилися вакцинуватися від COVID-19. З ними розірвали трудові контракти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Вони (співробітники - ред.) отримали документи про звільнення. Їх трудові договори припинені", - цитує видання головлікаря талліннської швидкої допомоги Рауля Адласа.

За його словами, всі співробітники швидкої допомоги Таллінна - від санітарок до лікарів - повинні надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. "15 осіб відмовилися зробити щеплення", - додав він.

Головлікар зазначив, що співробітники швидкої допомоги зобов'язані захищати своїх пацієнтів від можливого зараження коронавірусної інфекції і повинні бути вакциновані.