В Естонії спростять звільнення працівників, які виступають проти вакцинації та COVID-тестів

Уряд Естонії досяг домовленості про процедуру, яка спростить роботодавцям можливість звільняти працівників. Зокрема, тих, хто виступає проти вакцинації та тестування на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Міністр здоров'я і праці Естонії Танель Кійк заявив, що у роботодавців з'явиться можливість вимагати від людей, що працюють на місцях з підвищеним ризиком інфікування, пред'явити сертифікат про вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тесту на COVID.

"Ми вважаємо, що у випадку широкого поширення коронавірусу робочі місця, де співробітник контактує з більш ніж 50 людьми, вважаються схильними до надвисокого ризику зараження. У цих ситуаціях доцільно насамперед пред'являти довідку про вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тесту", - заявив він.

Крім того, Уряд пропонує надати роботодавцям можливість у спрощеному порядку розірвати трудовий договір зі співробітниками, якщо вони відмовляться пред'явити сертифікат або відмовляться пройти тестування.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що як альтернатива роботодавець може реорганізувати роботу або вимагати, щоб працівник носив маску.