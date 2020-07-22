В Естонії у трьох сезонних працівників з України виявили COVID-19

Фото: сезонний працівник (pixabay.com)

Пасажирів спецрейса відправили на двотижневий карантин

У трьох українських сезонних працівників виявили COVID-19. Вони прилетіли в Естонію спецрейсом 21 липня.

Про це повідомляє ERR.

На борту літака знаходилося 170 українців. По прибуттю в аеропорт вони всі здали тест на коронавірус.

Всіх пасажирів літака відправили на двотижневий карантин, після чого вони повторно здадуть тест на коронавірус.

Спецрейс був організований Торгово-сільськогосподарською палатою Естонії. Всі витрати (переліт, тести, перебування на карантині) оплатять роботодавці.

Нагадаємо, Румунія продовжила заборону на в'їзд іноземців до 15 серпня.

Крім того, у МОЗ назвали головна умова для відкриття кордонів ЄС для українців.